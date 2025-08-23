Calciomercato Vice Dodo, a giorni la decisione su Fortini. Col suo addio, viola su Lamptey a titolo definitivo

Gli ultimi giorni di mercato vedranno la Fiorentina lavorare su più fronti e uno di quelli più impellenti riguarda la ricerca del vice Dodo, figura che da inizio estate è nei pensieri della dirigenza di Commisso. Come raccolto dalla nostra redazione, all'inizio della prossima settimana - già lunedì potrebbe essere il giorno buono - la società prenderà una decisione finale sul futuro di Niccolò Fortini. Nel caso in cui venga confermato, sarà lo stesso laterale classe 2006 a ricoprire il ruolo di alternativa al brasiliano.

Altrimenti, se il club opterà per far fare al ragazzo un'altra esperienza in prestito e crescere ulteriormente, ecco che Pradè e Goretti andrebbero dritti su Tariq Lamptey, esterno del Brighton sondato con forza nei giorni scorsi. In questo caso, il ghanese arriverebbe a Firenze probabilmente a titolo definitivo, dato il solo anno di contratto che lo lega ancora ai Seagulls e che quindi faciliterebbe la trattativa.