Primavera, Genoa-Fiorentina: Leonardelli show, al 45' è 0-0

La Fiorentina Primavera nei primi 45 minuti non sfonda sul campo del Genoa, che chiude bene le iniziative viola, e in porta Leonardelli salva lo 0-0 con cui si chiude appunto il primo tempo. Al 29' infatti c'è un calcio di rigore provocato da Atzeni su Lafont ma il portiere viola (che lo scorso anno ben impressionò anche De Gea durante i primi allenamenti insieme) fa una grande parata su Zulevic incaricato del tiro dal dischetto. Lo stesso Leonardelli al 37' fa una grande parata su Mendolia. Davanti come detto qualche meccanismo e un'intesa ancora da oliare nonostante tante azioni fino alla trequarti.