Mercato in mediana, Mandragora tra rinnovo e Bologna: dovesse partire piace Nicolussi-Caviglia

Nel suo pezzo sul mercato di Serie A TuttoSport oggi in edicola tratta anche di Fiorentina. Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese i viola, oltre che sulle trattative in entrata e in uscita, si stanno concentrando anche sui rinnovi di contratto.

Se sembra ormai cosa fatta per Kean, è invece ancora lontano da chiudersi l'accordo con Rolando Mandragora. I gigliati avrebbero proposto al mediano campano un rinnovo fino al 2029 a 2 milioni di Euro a stagione e stanno adesso aspettando una risposta da parte del numero 8 di Pioli. Mandragora però si sta anche guardando intorno perché su di lui ci sono il Bologna di Italiano, che lo rivorrebbe con se, e alcune formazioni estere. Dovesse partire il classe 1997, la formazione toscana si lancerebbe su Nicolussi Caviglia del Venezia che, caso vuole, è nel mirino anche del Bologna.