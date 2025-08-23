Serie A, si prosegue con Roma-Bologna e Milan-Cremonese: le formazioni ufficiali
Il sabato della prima giornata di campionato si chiude con Roma-Bologna e Milan-Cremonese, le due sfide in programma alle 20:45 dopo Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce. Ecco le formazioni ufficiali delle due gare:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, Kone, Angelino; Soule, El Shaarawy; Ferguson.
A disposizione:
Allenatore: Gian Piero Gasperini.
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Casale, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile.
A disposizione:
Allenatore: Vincenzo Italiano.
-------------------------
MILAN (4-3-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Loftus-Cheek, Modric, Fofana; Saelemaekers, Gimenez, Pulisic. A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Jimenez, Chukwueze, Athekame, Jashari, Bartesaghi, Musah. Allenatore: Allegri.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Okereke, Bonazzoli. A disp.: Silvestri, Nava, De Luca, Serincola, Castagnetti, Mussolini, Ceccherini, Payero, Bondo, Lordkipanidze, Folino, Ayala. Allenatore: Nicola.
