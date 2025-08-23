Il Napoli riparte da dove aveva lasciato: 0-2 al Sassuolo. Pari tra Genoa e Lecce

Il Napoli riparte da dove aveva lasciato: 0-2 al Sassuolo. Pari tra Genoa e LecceFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:27News
di Redazione FV

Riparte da dove aveva lasciato il Napoli. I campioni d'Italia stappano il campionato con una vittoria a Reggio Emilia, 0-2 ai danni del Sassuolo firmato da un altro elemento che riparte da dove aveva lasciato, ovvero Scott McTominay. Lo scozzese timbra subito, esattamente come Kevin De Bruyne, l'uomo più atteso che ha impiegato un tempo per mettere la sua firma sulla Serie A.

Più sbiadita invece la gara del Ferraris, dove Genoa e Lecce non si feriscono chiudendo sullo 0-0 nell'altra gara inaugurale del campionato 2025/26.