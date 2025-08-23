Kean, accordo ad un passo: l'annuncio al rientro in Italia di Commisso

"Ormai siamo ai dettagli". Queste le parole pronunciate giovedì sera dal dg viola Alessandro Ferrari prima della sfida tra Fiorentina e Polyssia riguardo al rinnovo di contratto di Moise Kean. Parole chiare che fanno capire senza messi termini come ormai si sia davvero vicini a trovare un'intesa. Mercoledì Alessandro Lucci, agente sia di Kean che di Piccoli, ha avuto un lungo incontro con i viola per il trasferimento del centravanti classe 2001 dal Cagliari e probabilmente le parti hanno parlato anche di Moise Kean. In modo particolare riguardo al prossimo appuntamento in cui magari riuscire a mettere nero su bianco il rinnovo di contratto del centravanti azzurro classe 2000.

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino il momento delle firme arriverà a settembre e non è da escludere che si voglia attendere il ritorno di Rocco Commisso a Firenze per dare al patron l'onore di annunciare l'accordo. Secondo le ultime novità riportate dal quotidiano lo stipendio di Kean passerà dai 2,2 milioni attuali ai 5 a stagione. Un aumento considerevole, anche rispetto alla prima proposta di un adeguamento con raddoppio dell'ingaggio. In cambio Kean e il suo agente, avrebbero accettato di rivedere verso l’alto la clausola rescissoria anche se su questo, al momento, domina il massimo riserbo.