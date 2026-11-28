Serie A, l'Inter travolge il Genoa: nerazzurri a valanga, rossoblù fermi a quota 16
Prova di forza dell'Inter, che travolge il Genoa a San Siro nell'ultimo anticipo del sabato della tredicesima giornata di Serie A. La formazione di Cristian Chivu riscatta il rocambolesco pareggio della scorsa settimana contro l'Atalanta e dà continuità al successo ottenuto in Champions League contro lo Stoccarda, lanciando un segnale importante nella corsa scudetto. A sbloccare il risultato è Lautaro Martinez alla mezz'ora, su assist di Diouf, mentre al 40' Marcus Thuram firma il raddoppio. Nel recupero della prima frazione arriva anche il tris, realizzato da Petar Sucic su calcio di rigore. Nella ripresa è ancora Thuram, al 54', a trovare la via del gol, mettendo la propria firma su una serata da dimenticare per la formazione allenata da Daniele De Rossi.
L'Inter sale così a quota 32 punti, portandosi momentaneamente a tre lunghezze dalla Lazio capolista, vittoriosa nel pomeriggio sul campo del Torino. Brusca battuta d'arresto invece per il Genoa, che si era presentato all'appuntamento del Meazza forte di quattro vittorie nelle ultime cinque giornate. I rossoblù rimangono fermi a quota 16 punti, sette in più rispetto alla Fiorentina.
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