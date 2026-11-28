Il Brentofrd di Kayode umilia il Manchester United a Old Trafford 4-0
Momento complicatissimo per il Manchester United che nonostante l'arrivo di Mauricio Pochettino come nuovo allenatore non sta cambiando la sua stagione che anzi, sta perfino peggiorando: a Old Trafford stavolta è stato il Brentofrd ad infliggere una dura lezione ai Red Devils, battendoli 4-0 a domicilio. Stesso risultato che lo United aveva ottenuto all'esordio di Pochettino contro il Liverpool. Sugli scudi per il Brentofrd anche l'ex viola Kayode, in campo dall'inizio e autore di un assist oltre a un salvataggio sulla linea sul punteggio di 3-0.
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