Como, Fabregas su Kean: "I dottori devono dirci onestamente quanto starà fuori"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani sera contro la Juventus, e tra i vari temi è tornato anche su quello relativo alle condizioni fisiche di Moise Kean, ex centravanti della Fiorentina passato in estate ai comaschi:

Avete cambiato idea per il mercato di gennaio? Camello può essere un'idea per gennaio? "Dobbiamo capire quanto starà fuori Kean, i dottori devono dire onestamente quanto starà fuori. Se dobbiamo fare qualcosa si farà, ma se penseremo che Kean tornerà prima si continuerà così e mi prendo la responsabilità di dire che volevo due attaccanti. Per non tenere un terzo attaccante che non ha spazio, come è successo Ivan Azon, non sai più che dirgli. Abbiamo avuto la sfortuna che Moise si è fatto male, ci prendiamo la responsabilità e se un giorno dovremo giocare con 6-7 centrocampisti lo faremo".