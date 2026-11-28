Malagò elogia Mancini: “Una scommessa vinta, non avevo dubbi su di lui”

La scelta di Roberto Mancini continua a raccogliere la piena approvazione di Giovanni Malagò, che in un'intervista a La Stampa ha ribadito la propria fiducia nel commissario tecnico, tornando anche sul rapporto tra i due. Alla domanda su un eventuale regalo ricevuto in occasione del suo compleanno, dopo avergli restituito una seconda vita azzurra, ha risposto: "Il regalo me l’ha fatto lui e gli auguro di continuare a fare così bene. Credo che quella di Mancini sia una scommessa vinta, ma io non avevo dubbi che fosse la persona giusta. Ho ascoltato tutti e gli azzurri volevano Mancini, poi un presidente tira le somme e ci mette la faccia"

Malagò ha poi ribadito l'importanza di puntare sui giovani, sottolineando la necessità di trasformare le parole in interventi concreti e competenti: "Non c'è altra strada, però bisogna lavorarci con conoscenza e competenza. Intanto ne parlano, ma in pochi mesi noi l'abbiamo applicato e anche bene". Infine, il commissario straordinario della FIGC ha ricordato alcuni dei talenti lanciati da Mancini, soffermandosi anche sul percorso in Nations League e sui segnali incoraggianti mostrati dalla squadra: "Mancini conosce il valore dei giovani e penso al lancio di Kayode, Doumbia, Romano o Koleosho. Abbiamo fatto un bel percorso in Nations League, al netto delle due partite contro il Belgio, schierando una squadra dall'età media bassa. C'è luce in fondo al tunnel".