Serie A, la Lazio non si ferma più: 2-1 al Torino, Gattuso sempre più 1°
Continua la marcia della Lazio in testa alla classifica di Serie A. La formazione di Gennaro Gattuso si impone per 2-1 sul campo del Torino nel secondo anticipo del sabato della tredicesima giornata di campionato, centrando l'undicesima vittoria stagionale e portandosi a quota 35 punti. I biancocelesti, ancora imbattuti in campionato, mettono così pressione alle inseguitrici, Roma e Inter su tutte, impegnate nelle prossime ore.
A indirizzare la partita in favore degli ospiti sono i minuti conclusivi della prima frazione di gioco. Al 42' è Oliver Provstgaard a sbloccare il risultato, mentre appena due minuti più tardi arriva il raddoppio firmato da Gustav Isaksen. Grande protagonista Mattia Zaccagni, autore di entrambi gli assist. Nella ripresa il Torino prova a rientrare in partita, accorciando le distanze al 62' grazie alla rete di Ché Adams, che non basta però alla formazione di Ignazio Abate per evitare la sconfitta. La squadra granata prolunga il proprio momento negativo, arrivando a cinque giornate consecutive senza vittorie e restando fermi a quota 14 punti, cinque in più rispetto alla Fiorentina.
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