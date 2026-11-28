Bundesliga, disfatta Schalke 04 dell'ex viola Dzeko: 8-1 dal Paderborn
Pomeriggio da incubo per lo Schalke 04 di Edin Dzeko. La formazione di Gelsenkirchen è stata travolta per 8-1 sul campo del Paderborn nell'undicesima giornata di Bundesliga, rimediando una sconfitta dalle proporzioni clamorose nello scontro tra due neopromosse. A nulla è servito il ritorno dal primo minuto dell'ex attaccante della Fiorentina, schierato titolare dal tecnico Miron Muslic per la terza volta in questo campionato.
Già sotto di tre reti all'intervallo, lo Schalke è definitivamente crollato nella ripresa, ritrovandosi in svantaggio per 5-0 dopo appena 57 minuti. Grande protagonista dell'incontro Stefano Marino, autore di una tripletta. Quella odierna rappresenta la vittoria più larga nella storia del Paderborn in Bundesliga: in una sola partita la formazione tedesca ha segnato tante reti quante ne aveva realizzate nelle precedenti dieci giornate.
Prosegue dunque il momento complicatissimo dello Schalke 04, ancora orfano di Gosens alle prese con un problema al ginocchio e arrivato all'ottava partita ufficiale consecutiva senza successi. E il calendario non concede tregua: domenica prossima Dzeko e compagni saranno infatti chiamati ad affrontare il Borussia Dortmund nell'attesissimo derby della Ruhr.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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