Alle 20:45 c'è Inter-Genoa: le scelte ufficiali. Torna Lautaro dal 1'
Alle 20:45 la Serie A torna in campo con la sfida in programma a San Siro tra Inter e Genoa. I nerazzurri per tenere il passo della Lazio capolista, i genoani per allontanarsi ulteriormente dalla zona salvezza. Queste le formazioni ufficiali del match:
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Augusto; Diouf, Barella, Sucic, Jones, Dimarco; Thuram, Lautaro. Di Gennaro, Taho, Stankovic, Stones, Zielinski, Luis Henrique, Mkhitaryan, Pavard, Bovio, Lavelli, Esposito, Spence. Allenatore: Chivu.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Wiafe, Traoré, Ellertsson, Mitaj; Messias, Osmajic. A disposizione: Sommariva, Stolz, Amorim, Vitinha, Meichtry, Drameh, Havel, Sabelli, Puczka, Frendrup, Doucouré, Venturino, El Shaarawy, Sow. Allenatore: De Rossi.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati