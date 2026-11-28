Serie A, le formazioni ufficiali di Torino-Lazio: Zaccagni torna titolare
Prosegue il sabato di Serie A dopo la sfida delle ore 15.00 tra Frosinone e Parma conclusasi con il 3-0 degli uomini di Alvini, alle 18.00 infatti scenderanno in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino il Torino di Ignazio Abate e la Lazio capolista del campionato di Gennaro Gattuso. In tal senso, a meno di un'ora dal fischio d'inizio, sono state rese note le formazioni ufficiali del match:
Torino (3-5-2): Perri; Patterson, Coco, Comuzzo; Cacciamani, Vlasic, Mandragora, Casadei, Gineitis; Adams, Simeone.
Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Dele-Bashiru; Isaksen, Noslin, Zaccagni.
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