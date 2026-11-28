Le ultime da Udine alla vigilia della sfida della Fiorentina
Vigilia di campionato in Friuli per la Fiorentina, arrivata in serata a Udine in vista della delicatissima sfida di domani contro la formazione di Paolo Zanetti. I viola, reduci dalla pesante sconfitta di Monza e da una settimana di ritiro, sono chiamati a invertire la rotta in quello che rappresenta a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza.
Al seguito della squadra anche il direttore generale Alessandro Ferrari, che ha raggiunto il quartier generale friulano insieme al gruppo di Paolo Vanoli. Grande attesa per capire quale sarà la risposta della Fiorentina dopo le difficoltà delle ultime settimane, in una partita che potrebbe rappresentare uno snodo importante del campionato gigliato.
Dalle ultime indicazioni sulle possibili scelte di formazione del tecnico viola al clima che accompagna la squadra alla vigilia dell'appuntamento del Bluenergy Stadium: di seguito il punto del nostro inviato a Udine nel servizio video realizzato da FirenzeViola.it.
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