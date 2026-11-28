Fiorentina arrivata nell'hotel di Udine: le immagini. Presenti Ferrari e Paratici
La Fiorentina è arrivata nell'hotel che ospiterà la squadra a Udine alla vigilia della sfida di domani contro la formazione di Paolo Zanetti. Al seguito del gruppo squadra e dello staff tecnico di Paolo Vanoli anche il direttore generale viola Alessandro Ferrari, presente dunque in Friuli per accompagnare la Fiorentina in un appuntamento particolarmente delicato per le sorti del campionato, e Fabio Paratici, direttore sportivo gigliato. Oltre a loro anche l'altro dirigente Roberto Goretti.
La squadra trascorrerà adesso le ore che la separano dal fischio d'inizio nel proprio quartier generale friulano, prima di raggiungere domani il Bluenergy Stadium. Tra i più acclamati l'ex di giornata, Beto, e Mastantuono. Queste le immagini di Firenzeviola.it:
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