Serie A, il Sassuolo rimonta due gol ma nel recupero passa la Cremonese su rigore

Serie A, il Sassuolo rimonta due gol ma nel recupero passa la Cremonese su rigoreFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:35News
di Redazione FV

Allo stadio Zini di Cremona finisce 3-2 il primo anticipo della seconda giornata di campionato con i grigiorossi di Nicola a punteggio pieno dopo due turni appunti. Gran primo tempo della Cremonese che al 45' è avanti di 2 reti a zero con i gol di Terracciano e Vazquez nel giro di due minuti (37' e 39'). Nella ripresa il Sassuolo però rimonta e si porta sul 2-2 grazie ai gol di Pinamonti al 63' e al rigore reasformato da Berardi al 73'. Quando ormai la partita sembrava chiudersi in parità c'è il rigore a favore della Cremonese al terzo minuto di recupero, trasformato per il definitivo 3-2 da De Luca.