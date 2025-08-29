Serie A, il Sassuolo rimonta due gol ma nel recupero passa la Cremonese su rigore
Allo stadio Zini di Cremona finisce 3-2 il primo anticipo della seconda giornata di campionato con i grigiorossi di Nicola a punteggio pieno dopo due turni appunti. Gran primo tempo della Cremonese che al 45' è avanti di 2 reti a zero con i gol di Terracciano e Vazquez nel giro di due minuti (37' e 39'). Nella ripresa il Sassuolo però rimonta e si porta sul 2-2 grazie ai gol di Pinamonti al 63' e al rigore reasformato da Berardi al 73'. Quando ormai la partita sembrava chiudersi in parità c'è il rigore a favore della Cremonese al terzo minuto di recupero, trasformato per il definitivo 3-2 da De Luca.
