Paok, fatta per l'arrivo di Vogliacco del Genoa: domani il difensore sarà in Grecia
Tutto fatto per il trasferimento di Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa rientrato da sei mesi al Parma, al Paok Salonicco con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il calciatore, che era anche in orbita Cagliari, domani sarà in Grecia. Lo riferisce Sky Sport.
