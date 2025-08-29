Alle 20.45 Lecce-Milan, le scelte di Allegri e Di Francesco
Dopo Cremonese-Sassuolo, alle 20:45 il programma di questo venerdì sera di campionato prevede la sfida tra Lecce e Milan. Allo Stadio Via del Mare i rossoneri di Massimiliano Allegri andranno alla ricerca dei primi punti di questa Serie A 2025-2026 dopo che nel primo turno sono usciti sconfitti dal match casalingo contro la Cremonese. Dall'altra parte invece i salentini di Di Francesco sono reduci dal pareggio 0-0 di Marassi contro il Genoa. Di seguito le formazioni ufficiali:
LECCE (4-3-3) Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Dramè; Morente, Camarda, Pierotti. Allenatore: Di Francesco.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Saelemaekers, Gimenez.
A disposizione: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Pulisic, Chukwueze, Athekame, Bartesaghi, Balentien. Allenatore: Allegri.
