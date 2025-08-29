Calciomercato Caccia al vice Dodo, Lamptey in pole ma "nicchia": ecco perché

La Fiorentina, con l'arrivo di Nicolussi Caviglia ha ancora tre giorni per dare a Stefano Pioli l'alternativa di Dodo che ieri ha levato le castagne dal fuoco alla squadra segnando il gol che ha dato il via alla rimonta sul Polyssia. Il brasiliano ha però bisogno di un vice affidabile per farlo rifiatare o in caso di squalifiche o infortuni (facendo gli scongiuri ovviamente). La Fiorentina ha una lista di giocatori con cui ha accordi di massima ma in cima alla lista c'è Tariq Lamptey, esterno destro anglo-ghanese classe 2000 di scuola Chelsea ora del Brighton.

Le caratteristiche fisiche e tecniche sono simili a quelle di Dodo e il giocatore, dopo un problema alla caviglia, è tornato disponibile in questo avvio di stagione, pur rimasto in panchina. Alla dirigenza piace ma il giocatore pur avendo raggiunto un'accordo di massima con i viola ha un'unico dubbio, quello di lasciare l'Inghilterra, dove qualche club di Premier lo corteggia, per l'Italia e la serie A.

La Fiorentina come detto ha anche altre alternative, sempre all'estero, non essendo rimasta con le mani in mano. Come fatto anche per gli altri reparti ha cercato più profili ed ora si tratterà di tirare le somme, con il sì di Lamptey o meno.