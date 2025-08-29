Calciomercato

Nicolussi Caviglia a Firenze già oggi: nel pomeriggio visite mediche e firma

di Niccolò Santi

Hans Nicolussi Caviglia a Firenze già oggi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il classe 2000 è atteso in città nel pomeriggio per sostenere le visite mediche con la Fiorentina e firmare, successivamente, il nuovo contratto che lo legherà al club di Commisso per i prossimi anni (sempre che si verifichi il riscatto obbligatorio da 7 milioni, fissato al raggiungimento del 50% delle presenze stagionali).