Serie A, il Milan espugna Lecce e ritrova il sorriso
Nel secondo anticipo della serie A, il Milan batte il Lecce in Puglia 2-0, ritrova il sorriso e spegne le polemiche della sconfitta casalinga con la Cremonese nella prima giornata.
Dopo un gol annullato per tempo dal Var (al 4' a Gabbia per fallo, al 60' a Gimenez per fuorigioco), al 66' Loftus-Cheek di testa sblocca la gara. Nel finale, all'86', Pulisic spegne qualsiasi velleità di rimonta del Lecce chiudendo di fatto la gara visto che lo 0-2 è il risultato definitivo.
