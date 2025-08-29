Serie A, il Milan espugna Lecce e ritrova il sorriso

Redazione FV

Nel secondo anticipo della serie A, il Milan batte il Lecce in Puglia 2-0, ritrova il sorriso e spegne le polemiche della sconfitta casalinga con la Cremonese nella prima giornata.

Dopo un gol annullato per tempo dal Var (al 4' a Gabbia per fallo, al 60' a Gimenez per fuorigioco), al 66' Loftus-Cheek di testa sblocca la gara. Nel finale, all'86', Pulisic spegne qualsiasi velleità di rimonta del Lecce chiudendo di fatto la gara visto che lo 0-2 è il risultato definitivo. 