Comuzzo, un "no" all'Arabia identico a quello di Kean, ma le riflessioni proseguono

E’ durata lo spazio di un ventina di ore l’ipotesi – realistica – di un’offerta araba per Pietro Comuzzo. L’Al Hilal di Simone Inzaghi era infatti pronta a metter sul tavolo (della Fiorentina) circa 35 milioni di euro per il centrale viola, una cifra più o meno in linea con quanto era disposto a spendere il Napoli nel gennaio scorso

Una riflessione già terminata

E se in un primo momento Comuzzo e il suo entourage non avevano potuto scartare a priori qualsiasi possibilità (incluso un ricchissimo ingaggio) la novità di giornata è la decisione finale del centrale di rifiutare l’opportunità. Perchè ora l’Al Hilal virerà su altri obiettivi, ma se Comuzzo avesse aperto all’ipotesi di un trasferimento in Arabia avrebbe probabilmente trovato identica apertura nella Fiorentina. In altri termini, l'affare non si farà, ma da qui a considerare Comuzzo un incedibile ce ne corre.

Prezzo fissato

D’altronde che la Fiorentina fosse pronta a cedere Comuzzo si era capito nella scorsa finestra di trattative, quella invernale, quando per espressa conferma del ds Pradè la dirigenza avrebbe accettato l’offerta del Napoli e quando, invece, fu il presidente Commisso a dire no. La conseguenza dunque è che da qui al primo settembre il prezzo del difensore resta fissato intorno ai 35 milioni di euro, e che eventuali offerte identiche nella cifra ma diverse nella destinazione (Premier League? Lipsia? Inter?) potrebbero cambiare le carte in tavola. Quali? Quelle della Fiorentina, comunque disposta ad ascoltare proposte, ma anche quelle del ragazzo stesso inevitabilmente poco propenso a restare in paradiso a dispetto dei santi. Insomma, il no all’Arabia chiude un capitolo simile a quello vissuto per Kean, ma non stoppa le riflessioni sul futuro di Comuzzo.