Jurgen Klinsmann sulla Conference: "La Fiorentina può arrivare fino in fondo"

L’ambasciatore, Jurgen Klinsmann, si è così espresso a Sky Sport sui sorteggi di Europa e Conference League: “Credo che la Roma sia una squadra fortissima, come la Fiorentina in Conference che può arrivare fino in fondo. Mi piacciono le nuove formule di queste competizioni, dove non giochi per due volte contro la squadra meno forte del gruppo".