È fatta: Nicolussi Caviglia è della Fiorentina. Le cifre dell'affare

Ormai manca solo l'ufficialità: Hans Nicolussi Caviglia è di fatto un nuovo giocatore della Fiorentina. Accordo raggiunto adesso tra la società viola e il Venezia sulla base di un prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto a 7 milioni che diventerà obbligo se il calciatore parteciperà almeno al 50% delle gare stagionali dei viola. A questo punto si aspetta solo l'arrivo del calciatore a Firenze che potrebbe avvenire anche stasera, con visite mediche nelle prossime ore. Classe 2000, scuola Juventus, dopo l'ultima stagione al Venezia, conclusa con una retrocessione, Nicolussi Caviglia approda quindi in maglia viola.
Sarà un altro componente di qualità nel centrocampo ultra-tecnico chiesto da Stefano Pioli.
