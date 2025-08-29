Nicola e la classifica: "A Milano ottenuto più del previsto ma stasera vittoria meritata"

Davide Nicola, tecnico della Cremonese che viaggia a punteggio pieno dopo la vittoria di questa sera sul Sassuolo, butta acqua sul fuoco dell'entusiasmo: "Correte troppo - dice a Dazn - ma accetto col sorriso le vostre analisi. A Milano non ci aspettavamo di portare a casa l'intera posta in palio, abbiamo ottenuto più del previsto. Stasera avevo chiesto alla squadra di essere competitivi, abbiamo prodotto tanto e credo che la vittoria sia corretta e meritata. Non siamo ancora al top dal punto di vista fisico, ma ho visto l'atteggiamento giusto ed è un successo che ci rende felici anche per come è arrivato.

Siamo una squadra in costruzione, siamo solo all'inizio e dobbiamo migliorare in tutto. Sappiamo che arriveranno momenti difficili, in A può capitare di subire l'abilità dell'avversario e di sprecare una situazione di doppio vantaggio. Devo fare i complimenti a Guida per aver gestito molto bene la partita, ero convinto che il gol del 3-2 di Okereke fosse regolare e invece aveva ragione lui. In quel momento siamo stati bravi a non mollare, a credere di poterla vincere"