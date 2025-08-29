Roma, I convocati per la trasferta di Pisa: c'è anche Pellegrini

Roma, I convocati per la trasferta di Pisa: c'è anche PellegriniFirenzeViola.it
Oggi alle 19:45News
di Redazione FV

Domani sera alle 20:45 la Roma di Gian Piero Gasperini farà visita al Pisa all'Arena Garibaldi. Dopo aver parlato in conferenza stampa il tecnico dei giallorossi ha diramato la lista dei convocati per la gara contro i nerazzurri. Come annunciato in lista torna Lorenzo Pellegrini. Il nome dell'ex capitano dei capitolini, in uscita dalla Roma, è uscito nelle ultime settimane anche in ottica Fiorentina. Di seguito la lista completa dei convocati della Roma: 

Portieri: Vasquez, Zelezny, Svilar.
Difensori: Celik, Rensch, Angelino, Ndicka, Hermoso, Mancini, Wesley, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Koné, Baldanzi, Pisilli.
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy, Arena.