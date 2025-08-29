Serie A, alle 18.30 Cremonese-Sassuolo: le formazioni ufficiali

Oggi alle 18:23
Redazione FV

La seconda giornata di Serie A si apre oggi alle 18:30 con il primo anticipo del venerdì tra Cremonese e Sassuolo. Allo Zini i grigiorossi di Nicola proveranno a dare continuità all'incredibile successo di San Siro contro il Milan della scorsa settimana. Dall'altra parte invece il Sassuolo di Fabio Grosso andrà alla ricerca dei primi punti in questo campionato dopo la sconfitta nel primo turno contro il Napoli per 2-0. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori: 

Cremonese (3-5-2): Audero; Bianchetti, Baschirotto, Terracciano; Zerbin, Vandeputte, Bondo, Collocolo, Pezzella; Sanabria, Vazquez. A disposizione: Silvestri, Nava, Valoti, De Luca, Sernicola, Floriani Mussolini, Ceccherini, Payero, Grassi, Lordkipanidze, Folino, Okereke. Allenatore: Davide Nicola.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Satalino, Turati, Zacchi, Cande, Volpato, Ghion, Pieragnolo, Paz, Romagna, Fadera, Moro, Lipani, Iannoni, Pierini. Allenatore: Fabio Grosso.