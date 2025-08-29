Foto, la Fiorentina pubblica un riepilogo delle avversarie di Conference
E' terminato da poco il sorteggio di Conference League a Montecarlo che vedeva, ovviamente, la Fiorentina tra le squadre interessate. Nel maxigirone del torneo i viola affronteranno SK Rapid (trasferta), Dynamo Kyiv (casa), Mainz (trasferta), AEK Athens (casa), Sigma Olomouc (casa) e Lausanne-Sport (trasferta).
Di seguito le date.
1^ giornata: 2 ottobre 2025
2^ giornata: 23 ottobre 2025
3^ giornata: 6 novembre 2025
4^ giornata: 27 novembre 2025
5^ giornata: 11 dicembre 2025
6^ giornata: 18 dicembre 2025
La società di Rocco Commisso ha pubblicato sui propri canali social un riepilogo delle proprie avversarie nel maxigirone del torneo. Questo il post originale diffuso dalla Fiorentina:
Il nostro viaggio nella #UECL 🏆💜#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/eHrU3RJovx— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 29, 2025
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati