Foto, la Fiorentina pubblica un riepilogo delle avversarie di Conference

Oggi alle 13:56Primo Piano
di Redazione FV

E' terminato da poco il sorteggio di Conference League a Montecarlo che vedeva, ovviamente, la Fiorentina tra le squadre interessate. Nel maxigirone del torneo i viola affronteranno SK Rapid (trasferta), Dynamo Kyiv (casa), Mainz (trasferta), AEK Athens (casa), Sigma Olomouc (casa) e Lausanne-Sport (trasferta).

Di seguito le date.

1^ giornata: 2 ottobre 2025
2^ giornata: 23 ottobre 2025
3^ giornata: 6 novembre 2025
4^ giornata: 27 novembre 2025
5^ giornata: 11 dicembre 2025
6^ giornata: 18 dicembre 2025

La società di Rocco Commisso ha pubblicato sui propri canali social un riepilogo delle proprie avversarie nel maxigirone del torneo. Questo il post originale diffuso dalla Fiorentina: