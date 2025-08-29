Ancora tre giorni di mercato in entrata, ma per le uscite c'è più tempo: le date
Con l'arrivo di Nicolussi Caviglia la Fiorentina ha messo a segno un altro colpo dopo Dzeko, Fazzini, Viti, Sohm e Piccoli. Ora è caccia all'esterno destro di centrocampo e magari un centrale. Per chiudere altre trattative la società viola, come tutti i club italiani ha tempo fino al 1° settembre alle ore 20, a meno che non si tratti di svincolati. Ma per le uscite, come accaduto anche negli anni passati, c'è più tempo almeno per alcune leghe visto che in alcuni paesi il calciomercato chiude anche molto dopo.
Ecco le date di chiusura dei principali mercati mondiali per l'estate 2025/26:
Cina: già chiuso il 22 luglio
Giappone: già chiuso il 21 agosto
USA: già chiuso il 22 agosto
Scozia: sabato 30 agosto
Svezia: sabato 30 agosto
Argentina: domenica 31 agosto
Francia: domenica 31 agosto
Portogallo: domenica 31 agosto
Spagna: domenica 31 agosto
Danimarca: lunedì 1 settembre
Germania: lunedì 1 settembre
Inghilterra: lunedì 1 settembre
Italia: lunedì 1 settembre
Olanda: martedì 2 settembre
Brasile: mercoledì 3 settembre
Belgio: sabato 6 settembre
Croazia: sabato 6 settembre
Slovacchia: domenica 7 settembre
Romania: martedì 9 settembre
Svizzera: martedì 9 settembre
Arabia Saudita: giovedì 11 settembre
Grecia: venerdì 12 settembre
Russia: venerdì 12 settembre
Turchia: venerdì 12 settembre
Qatar: martedì 16 settembre
