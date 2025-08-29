Italia, ecco le prime convocazioni di Gattuso: Kean l'unico viola in lista
Dopo quelle di Silvio Baldini per la nazionale Under21, ecco le prime convocazioni di Gennaro Gattuso da nuovo Commissario Tecnico dell'Italia. Nella lista diramata poco fa dalla FIGC sul proprio sito ufficiale l'unico calciatore viola presente è Moise Kean. L'ex allenatore di Milan e Napoli farà il suo esordio sulla panchina azzurra venerdì 5 settembre a bergamo contro l'Estonia. Lunedì 8 settembre a Debrecen invece l'Italia se la vedrà con Israele. Entrambe le gare sono valevoli per le qualificazioni ai prossimi mondiali in programma nell'estate del 2026 in America. Di seguito l'elenco dei convocati:
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);
Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati