Serie A, domani verrà svelato il calendario: i criteri per la compilazione

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Il conto alla rovescia sta per concludersi: il calendario del campionato di Serie A 2026/2027 verrà svelato venerdì 5 giugno alle ore 18.30 nella splendida cornice del teatro Regio di Parma, durante il Festival della Serie A. Quello italiano sarà il primo dei top-5 campionati europei a scoprire le carte, come già accaduto per la scorsa annata. Sono 20 le squadre ai blocchi di partenza: in programma 38 giornate con 380 match totali. A partire dalla Stagione 2026/27 ci sarà l’accorpamento delle finestre FIFA di Settembre e Ottobre in un’unica sosta con 4 date per le nazionali e il Campionato si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026.

Asimmetria

La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno.

Otto giornate e turni infrasettimanali

Un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. Le giornate 9 (28 ottobre) e 18 (6 gennaio) saranno i due turni infrasettimanali del Campionato Serie A Enilive 2026/2027.

I derby

Calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9).

Partite tra squadre impegnate nelle coppe europee

Le Società partecipanti alla UEFA Champions League non affrontano le Società partecipanti alla UEFA Europa League ed alla UEFA Europa Conference League nelle giornate 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª, 34ª comprese tra due turni di Competizioni UEFA “back to back” e per la 4ª giornata limitatamente alle Società partecipanti alla UEFA Europa League.

Alternanza

È prevista alternanza degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: Inter-Milan, Lazio-Roma, Juventus-Torino.