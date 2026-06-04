Grosso ha risolto col Sassuolo, Sky: "Ora firmerà con la Fiorentina"
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Fabio Grosso ha risolto il suo contratto col Sassuolo: adesso sarà libero di concretizzare il suo arrivo sulla panchina viola.
Secondo quanto riporta Sky Sport, Fabio Grosso ha finalmente firmato la risoluzione del suo contratto con il Sassuolo. Era il passaggio decisivo per il suo trasferimento alla Fiorentina, che aspettava solo di poter chiudere la trattativa con l'allenatore libero dai neroverdi. Ora il tecnico è pronto per formalizzare il suo nuovo accordo con la società viola.
I dettagli della trattativa
Per lui pronto un contratto di due anni, quindi fino al 2028, con opzione per il terzo. L’ingaggio sarà vicino agli 1,5 milioni di euro a stagione. Entro poche ore è attesa la fumata bianca dell’operazione che porterà Grosso sulla panchina della Fiorentina. Dopodiché la dirigenza volerà in America per fare il punto della situazione con la famiglia Commisso e programmare l'estate.
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