Solomon riapre al futuro viola: "C'è la possibilità che io rimanga a Firenze"

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L'esterno israeliano smentisce le voci di un addio definitivo alla Fiorentina e lascia aperta la porta a una permanenza anche nella prossima stagione.

Il futuro di Manor Solomon potrebbe essere ancora legato alla Fiorentina. Nonostante la conclusione del prestito dal Tottenham e il messaggio pubblicato sui social avessero fatto pensare a una separazione ormai certa, l'esterno offensivo israeliano ha chiarito che quel post non rappresentava un addio. Una presa di posizione che conferma quanto già dichiarato nei giorni scorsi dal suo agente, secondo cui la permanenza in viola non sarebbe affatto da escludere.

Apertura alla permanenza

A margine dell'amichevole vinta da Israele per 1-0 contro l'Albania, il classe 1999 ha parlato del proprio futuro ai media del suo Paese. Solomon ha spiegato di essersi trovato molto bene a Firenze e di non conoscere ancora quale sarà la sua prossima destinazione: "Non ho detto addio alla Fiorentina, il post che ho pubblicato serviva soltanto a ringraziare per la fiducia che mi è stata concessa. A Firenze mi sono trovato benissimo. Al momento non so ancora cosa succederà di preciso, ma posso dire che c'è la possibilità che io rimanga in viola" le parole dell'esterno al portale m.sport5.co.il.