Serie A, a breve in campo Frosinone e Parma: le formazioni ufficiali del match

Il sabato di Serie A è pronto a partire e a dargli il via sarà la sfida delle ore 15.00 dello Stadio Benito Stirpe tra Frosinone e Parma. A seguire ci saranno Torino-Lazio alle ore 18.00 e il posticipo di San Siro tra Inter e Genoa. Per quanto riguarda la sfida tra gli uomini di Alvini e quelli di Gilardino, queste sono le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici per il match:

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Allenatore: Alvini.

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Cremaschi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Carboni; Elphege, Touré. Allenatore: Gilardino.