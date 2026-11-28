Atta, Beto e Zaniolo: per il Corriere Fiorentino Udinese-Fiorentina è la gara degli ex

Meno uno a Udinese-Fiorentina: come sottolinea il Corriere Fiorentino, la sfida del Bluenergy Stadium sarà anche un incrocio di vecchie conoscenze, con tre giocatori pronti a ritrovare una parte del proprio passato. Tra questi Nicolò Zaniolo, cresciuto nel vivaio della Fiorentina dal 2010 al 2016 e tornato in viola nel gennaio 2025 in prestito dal Galatasaray. La sua seconda parentesi a Firenze si è chiusa con 13 presenze, 461 minuti e nessuna rete. In questa sua seconda stagione in Friuli, dopo aver saltato cinque partite per infortunio, ha ritrovato spazio e gol contro Roma e Bologna.

Per Beto sarà invece un ritorno nello stadio che lo ha consacrato, dopo le 22 reti realizzate in 65 presenze con l'Udinese tra il 2021 e il 2023. Numeri lontani da quelli attuali in viola: l'attaccante guineense è ancora a secco dopo 11 partite, appena due da titolare e 238 minuti complessivi. Anche Arthur Atta ritroverà il suo recente passato: lo scorso campionato aveva chiuso con i friulani da mezzala sinistra, mettendo insieme cinque gol e quattro assist. Un rendimento che aveva convinto Paratici a investire 26 milioni per il 70% del cartellino. Frenato da un sovraccarico ai muscoli addominali per oltre due mesi, il francese potrebbe tornare in campo proprio contro l'Udinese, seppur con un minutaggio contenuto dopo la panchina di Monza, scrive il Corriere.