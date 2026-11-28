Ag. Kouadio: “Eddy è un ragazzo di grande avvenire”. Poi esalta il vivaio viola

Alessandro Moggi, procuratore di Eddy Kouadio, ha espresso parole importanti nei confronti del suo assistito, giovane talento di proprietà della Fiorentina e attualmente in prestito al Monza. Intervistato da Sky Sport, il procuratore ha sottolineato le qualità di Kouadio e le prospettive per il suo futuro, soffermandosi anche sulle recenti convocazioni in azzurro: "È un ragazzo di grande avvenire. Mancini, che come al solito ha grande visione del futuro, gli ha dato subito una chance convocandolo nel gruppo della Nazionale A. Adesso è stato convocato nel gruppo dell’U21, ulteriore testimonianza del lavoro della Fiorentina sui giovani".

Moggi ha poi allargato il discorso al lavoro svolto dalla società viola nel settore giovanile, riservando apprezzamenti alla dirigenza e, in particolare, a Valentino Angeloni: "Se andiamo a vedere il lavoro fatto da Valentino Angeloni e dal management della Fiorentina possiamo vedere che forse è la società che ha lavorato meglio come settore giovanile negli ultimi anni e Kouadio ne è la dimostrazione".