Boxe, sfuma il sogno europeo di Giustini: il fiorentino sconfitto ai punti da Xhoxhaj
Si infrange in Germania il sogno europeo di Eduardo Giustini, per tutti "Dado". Il pugile fiorentino, originario del quartiere di San Frediano, è stato sconfitto ai punti da Labinot Xhoxhaj (campione in carica) nell'incontro valido per il titolo europeo EBU dei pesi massimi, disputato all'Europa-Park Arena di Rust. Il campione kosovaro conserva dunque la cintura continentale, mentre l'Italia dovrà ancora attendere per tornare sul tetto d'Europa nella categoria regina del pugilato.
A 37 anni, Giustini si era presentato all'appuntamento più importante della propria carriera con un bilancio di 20 vittorie e quattro sconfitte, oltre a tre titoli italiani conquistati. Una scalata costruita negli anni sotto la guida del maestro Leonardo Turchi e impreziosita dalla conquista del titolo IBO Mediterraneo. Dall'altra parte del ring, però, c'era un avversario ancora imbattuto. Per questo nonostante la sconfitta ai punti Giustini può essere soddisfatto per essere riuscito a mettere in difficoltà l'avversario, e lo testimonia l'abbraccio con il suo allenatore al momento della fine del 12esimo e ultimo round.
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