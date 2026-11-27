Berti: "Su Vanoli deve fare le valutazioni la società ma è normale il subbuglio"
Gianluca Berti, ex portiere, è intervenuto a Italia 7 dicendo la sua sul momento della Fiorentina: "Io mi auguro che la Fiorentina riesca a vincere contro l'Udinese domenica. Addio di Vanoli in caso di sconfitta? Mi dispiacerebbe perché vorrebbe dire che la Fiorentina perde ancora. Questo tipo di valutazioni le deve fare la società ma quando non arrivano i risultati è normale che una piazza come Firenze sia in subbuglio. Tocca alla squadra e all'allenatore sistemare le cose".
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Il rischio più grande che corre la Fiorentina non è la retrocessione. Vanoli è stata una scelta mal difesa e ora l'esonero è una possibilità concreta. A gennaio servono altri investimenti, cosa ne pensa Commisso?di Pietro Lazzerini
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1 Il rischio più grande che corre la Fiorentina non è la retrocessione. Vanoli è stata una scelta mal difesa e ora l'esonero è una possibilità concreta. A gennaio servono altri investimenti, cosa ne pensa Commisso?
Copertina
Lorenzo Di BenedettoCaos totale in casa Fiorentina, in un anno non è cambiato nulla. 150 milioni spesi male e squadra senza carattere e leader. Chi pensa che la soluzione a tutto sia il 4-3-3 forse non ha visto 9 partite su 12 di questa stagione
Angelo GiorgettiBasta con queste figuracce: la squadra non ha fame e la società dov’è? Tutto surreale e nessuno sa cosa fare. Dentro lo spogliatoio non c’è senso di appartenenza. Viola contestati, ora la pazienza è finita
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