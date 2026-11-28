L'attore Andrea Muzzi commenta il momento della Fiorentina: "Neanche la Nasa ci capirebbe qualcosa"

La crisi della Fiorentina continua a far discutere e tra le voci che hanno commentato il momento viola c'è anche quella di Andrea Muzzi. L'attore comico e regista, tifoso gigliato, è intervenuto a Radio Sieve, soffermandosi sulle difficoltà della squadra e sulla complicata stagione in corso. «Spiegazioni su questa stagione della Fiorentina? Le spiegazioni secondo me qua non verrebbero trovate nemmeno se venissero degli scienziati. Nemmeno se la NASA si mettesse a studiare la Fiorentina riuscirebbe a trovare una soluzione. Questi sono misteri, come il terzo segreto di Fatima. Ora c'è il secondo anno penoso della Fiorentina. Sono misteri irrisolvibili, come quelli della Settimana Enigmistica, ci sono tanti punti interrogativi. Per certi aspetti ho più paura dello scorso anno perché questi giocatori talentuosi, anche se intanto si perde, sono giovani, mentre la scorsa stagione avevamo giocatori un po' più da battaglia e più esperti», ha dichiarato Muzzi.

L'attore ha espresso perplessità anche sulla scelta di mandare la squadra in ritiro dopo la sconfitta di Monza, sottolineando come le responsabilità non siano soltanto dei calciatori, ma riguardino anche l'allenatore. «Il ritiro non so quanto possa servire. Non hanno tutte le colpe i giocatori, un po' di colpa secondo me ce l'ha anche Vanoli. Ci vorrebbe un abbinamento ritiro e collegio, un bel collegio svizzero pagato da loro, pagato da loro: questo potrebbe far bene», la battuta conclusiva.