Brovarone: "Atta è da Real Madrid. È l'essenza di ciò che serviva a Firenze"

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Intervenuto a Toscana TV, Bernardo Brovarone ha detto la sua sull'ultimo immenente acquisto targato Fabio Paratici, Arthur Atta. Queste le sue parole sull'oramai ex giocatore dell'Udinese e nuovo calciatore viola: "Faccio anche fatica a usare le parole, non lo nascondo. È la classe fatta persona. Veder giocare a pallone un calciatore come lui è una delle cose più belle del mondo. Dopodiché giocare a Udine è un film e giocare a Firenze è tutt'altra casa. Lui, nel suo essere leggero, è una piuma magica col pallone fra i piedi, ma dovrà alzare un po' il livello della personalità, dell'approccio alle gare, perché uno che ha il suo talento deve diventare tipo Zidane, sennò ha fallito. Per cui la missione della Fiorentina sarà questa".

Aggiunge poi: "Complimenti a Fabio Paratici, perché, non è una novità, sapete cosa pensa di lui, ma penso abbia centrato in pieno l'essenza di tutto ciò che manca Firenze e di tutto ciò di cui Firenze ha bisogno. Per penso che i tifosi stiano impazzendo perché abbiamo portato via un giocatore all'Inter, alla Juventus, al Napoli. È un giocatore da Real Madrid. Per cui mi auguro che che sappia capitalizzare tutta questa stima intorno a sé e che sappia capitalizzare le sue qualità, che sono la meraviglia fatta persona".