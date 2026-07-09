Grosso: "Questa è una sfida stimolante. Atta? Determinante che si sia convinto"

vedi letture

Dopo la presentazione ufficiale in conferenza stampa, Fabio Grosso ha parlato da nuovo tecnico viola anche ai canali di Sky Sport

Fabio Grosso, nuovo allenatore della Fiorentina presentato oggi in conferenza stampa, è stato intervistato anche dai canali di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: "Emozioni grandissime, abbiamo raggiunto un qualcosa anche di insperato. Ci sono ragazzi con cui siamo ancora legati, c'è un filo invisibile che ci legherà sempre. Sono passati tanti anni, ma a riparlarne ricordo e sento emozioni ancora grandissime".

Come l'ha trovato il coraggio per quel rigore?

"Un misto di incoscienza e non consapevolezza, ma tutti volevano essere protagonisti e andare a calciare i rigori. Una strada percorsa con ragazzi magnifici e uno staff incredibile, ne saremo sempre orgogliosi".

Quando ha scelto la Fiorentina?

"Sono una persona seria e quindi durante il campionato non ci siamo sentiti. Anzi, ne approfitto ora per ringraziare il Sassuolo, la proprietà e il dottor Carnevali per quei due anni magnifici. Mi sono trovato benissimo. Fino alla fine non c'era stato niente, poi i primi contatti e ho sentito cose belle, un ambiente stimolante e una tifoseria e una proprietà appassionate. Vogliamo costruire qualcosa di ambizioso e che duri nel tempo, anche con giovani. Le motivazioni sono molto alte, sento il desiderio di cominciare e fare le cose per bene".

Ha convinto lei Atta?

"La cosa determinante è che si sia convinto lui. L'obiettivo nostro è su giocatori ambiziosi e determinati, che vogliano riportare la Fiorentina in posizioni diverse da quelle del recente passato. Con Arthur avevo fatto una chiacchierata, anche con suo papà: oltre alle qualità che vediamo, è un ragazzo molto in gamba. Il direttore (Paratici, ndr) sa fare benissimo il suo lavoro".

Cosa manca alla Fiorentina?

"Sappiamo che ci sono cose da fare ma ho grande rispetto dei ragazzi che ci sono, tra qualche giorno ci ritroveremo. Ho chi è pronto e qualcun altro arriverà, ma prima di chi manca mi piace scoprire e conoscere chi c'è e che motivazione ha".

Da quanto tempo ci sono contatti con Atta?

"Non tantissimo. Siamo stati abbastanza convincenti, una trattativa difficile che il direttore è stato bravissimo a portare in fondo. Sono contento, lo stimo e ha anche una grandissima prospettiva oltre che le qualità, sono convinto che nel nostro gruppo potrà fare grandi cose".