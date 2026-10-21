Duro scontro tra capitani in casa Napoli. Di Lorenzo risponde a Bruscolotti

Durissimo botta e risposta tra Giuseppe Bruscolotti e Giovanni Di Lorenzo sul momento del Napoli e sulla leadership all'interno dello spogliatoio. Bruscolotti ha indicato nella partenza di Lukaku una perdita pesante anche sotto il profilo caratteriale: "Secondo me la partenza di Lukaku non ci voleva, perché era un uomo di carisma e allo spogliatoio serviva. Io De Bruyne lo vedo, è uno dei tanti a cui non frega niente- ha detto a Spazio Napoli. Lo stesso capitano, Di Lorenzo, è bravo sul campo ma per il resto è poca roba".

Attraverso i propri account social, Di Lorenzo ha risposto direttamente a Bruscolotti senza nascondere il proprio disappunto: "Una cosa è certa: sarò poca roba ma quando avrò 75 anni da ex capitano non mi metterò di certo a sparare a zero sullo spogliatoio del Napoli non sapendo niente dall'esterno alimentando critiche inutili. Ti ricordavo diverso al nostro incontro alla festa del Centenario. Un abbraccio caro Bruscolotti". Una replica piccata che trasforma le considerazioni sul momento degli azzurri in un vero confronto a distanza tra due capitani appartenenti a epoche diverse della storia del Napoli.