Atalanta non scintillante ma per adesso Sarri non è in bilico: il punto di TMW
Maurizio Sarri all'Atalanta non è in bilico. Come riporta TMW facendo un punto sull'allenatore della Dea reduce da un inizio non entusiasmante a Bergamo, la posizione del club non è cambiata anche a fronte della sconfitta contro il Milan. "Maurizio Sarri è al centro del villaggio e tutti sono convinti a partire dalla proprietà, dalla famiglia Percassi, al direttore sportivo Giuntoli, che presto la musica andrà solo a migliorare", spiega la testata. L’Atalanta è pronta a rialzare la testa già a partire dalla difficile trasferta di domani sera in Conference League contro l’Ajax.
Poi la settimana si chiuderà con la sfida interna a una delle sorprese di questa serie A come il Frosinone prima di arrivare a Firenze per affrontare la Fiorentina settimana prossima.
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