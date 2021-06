SCONCERTI, Gattuso era una garanzia. Mendes...

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà per dire la sua sul caso Fiorentina-Gattuso. Queste le sue dichiarazioni: "Sono dispiaciuto, trovavo una garanzia Gattuso. Aveva una certa affinità di cultura con Commisso che non è bastata, perché ci sono stati fatti estranei. Commisso si sente preso in giro non da Gattuso ma da Mendes. Per questo temevo che finisse così. Mendes ti porta la sua lista di giocatori e quando prendi un suo allenatore pretende che tu debba prendere solo i suoi giocatori. Credo che Gattuso non abbia preso bene il fatto che Commisso volesse vedere anche altri giocatori e se n'è andato. E' una brutta storia. Io credo che la piazza sia dalla parte di chi è generoso e non di chi cambia società due volte in un mese".