Il peggior inizio di sempre per la Fiorentina: il dato dopo 2 giornate

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La Fiorentina ha avuto il peggior inizio di Serie A della sua storia. Nella serata in cui festeggia 100 anni con i calciatori che quella storia l'hanno scritta, Grosso e i suoi giocatori sono riusciti a prendere 7 gol superando gli inizi del campionato 1935/36 e 2001/2002, entrambe con un bilancio di 2 gol fatti e 7 subiti. E come aggiunge il portale Opta, la squadra viola ha perso senza segnare ciascuna delle prime due gare stagionali di un torneo di Serie A per la prima volta nella sua storia.