SCALONI, I 26 convocati possono cambiare. Nico...

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, ha parlato al termine dell'amichevole vinta per 5-0 dall'albiceleste contro Emirati Arabi Uniti. Affermando che chi non ha giocato oggi lo ha fatto per precauzione, e tra questi c'è anche Nico Gonzalez. Queste le sue parole riportate da Ole.com: "Le assenze odierne di Romero, Nico González, Papu Gómez e Dybala sono legate a motivi di preoccupazione per via delle loro condizioni fisiche. Romero potevamo rischiarlo, ma meglio di no. Abbiamo dei problemini, abbiamo giorni per decidere il da farsi con la lista. Se devo essere sincero, oggi non posso confermarvi la lista al 100%. Abbiamo tempo per cambiarla fino all'ultimo giorno prima del debutto, ma speriamo di no".