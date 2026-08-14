Lazio-Frattesi, affare sbloccato: l'Inter rinuncia all'obbligo di riscatto

Lazio-Frattesi, affare sbloccato: l'Inter rinuncia all'obbligo di riscattoFirenzeViola.it
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Oggi alle 15:07News
di Redazione FV

Si è sbloccato l'affare tra Inter e Lazio che riguarda l'arrivo in biancoceleste di Davide Frattesi. Questa mattina la Lega Serie A aveva momentaneamente impedito alla squadra di Lotito di completare il trasferimento a causa dell'indice di liquidità, problema che è stato aggirato dai due club togliendo l'obbligo di riscatto e modificandolo in semplice diritto.

Il centrocampista dunque raggiungerà Gattuso nelle prossime ore in prestito oneroso da 5 milioni di euro più un diritto fissato a 10 milioni e al mantenimento da parte dell'Inter del 50% sulla futura rivendita del calciatore. A riportarlo è TMW