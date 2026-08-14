Gattuso: "Icardi bomber ma vogliamo un giocatore completo. Obiettivo? Identità"

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Intervenuto alla vigilia dell'esordio in Coppa Italia contro il Mantova, l'allenatore della Lazio Gennaro Gattuso ha risposto anche a qualche domanda legata al mercato e agli obiettivi della squadra biancoceleste. Queste le parole riportate da TMW su Icardi: "Mauro ha scritto la storia del calcio, è un bomber, ma anche là bisogna vedere se è funzionale o no e non ho voglia di parlarne oggi. Cerchiamo uno che ha gamba, che fa una pressione veemente, che la butta dentro, ma deve essere un giocatore completo e non un bomber e basta. Vogliamo uno che ci faccia salire, che ci attacchi la profondità…".

Poi su Frattesi: "Davide l'ho avuto, può fare bene con noi, ha caratteristiche ben precise. Io faccio l'allenatore, non il contabile. Spero che arrivi, poi vedremo e parleremo. Ci può dare una grandissima mano".

Sull'esperienza con l'Italia dice: "Quella è una ferita che si chiuderà quando mi canteranno l'ultima canzone e piangeranno, sarà l'ultimo giorno della mia esistenza, sarei ipocrita a dire altro. Sono cicatrici che non andranno mai via, la porto dentro di me, c'è tanta amarezza e tanto dispiacere. Io e i miei ragazzi abbiamo dato tutto, poi il calcio è così, l'importante è non avere rimpianti e io non li ho".

Quali sono gli obiettivi? "Dare un'identità alla squadra, provare a fare quello che vogliamo e poi strada facendo vedremo. Inutile parlare di 10°, 12° posto o di Europa. L'ambiente è molto critico giustamente con noi, dobbiamo essere bravi a invertire i giudizi, abbiamo solo la strada dell'impegno, del lavoro e dell'amor proprio".