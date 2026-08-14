Il Como cambia obiettivo per l'attacco? Primi sondaggi per Liam Delap

Il Como cambia obiettivo per l'attacco? Primi sondaggi per Liam DelapFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:37News
di Redazione FV

Il Como prosegue la ricerca di una nuova punta in vista della prossima stagione e, al di là delle voci relative all'interessamento per Moise Kean, secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, avrebbe mosso i primi passi per Liam Delap, attaccante di proprietà del Chelsea che potrebbe lasciare Londra entro la fine del mercato. 

L'attaccante inglese è tra i primi nomi per il ruolo di centravanti della squadra di Fabregas, con il club lariano che vorrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con i Blues, rinsaldati ulteriormente dall'affare che ha portato Chalobah in riva al lago.